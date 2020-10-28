Ситуация с коронавирусом в Киеве становится все обостреннее, а больницы - переполнены
Как передает Politeka со ссылкой на "Радио Свобода", об этом рассказала врач реанимации Наталья Гук.
Так, по словам медика, реанимация инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9 уже полностью заполнена. Кроме того, по ее словам, вирус уносит жизни и молодых человек.
"Не хватает кислорода. К сожалению, умирают и молодые", - сказала она.
Врач подчеркнула, что для медиков смерти пациентов - это всегда эмоционально тяжело.
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"Когда умирают пациенты, умирает и частица внутри врача. Очень тяжело", - отметила она.
Также медик призналась, что с началом пандемии работа в реанимации стала значительно сложнее.
"Работать стали интенсивнее. Оно всегда было "весело", в реанимации. Все боятся. У больных паника, страх смерти у наших больных реанимационных. Потому что это дыхательная система легких - больные задыхаются. Мы постоянно с подачей кислорода, на аппараты, на инвазивную вентиляцию легких подключаем", - рассказала медик.
Кроме того, по ее словам, у больных часто бывает высокая температура, которая плохо сбивается.
"Тяжесть при дыхании, паника, страх смерти", - описала самочувствие пациентов врач.
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