К сожалению, умирают и молодые...

Ситуация с коронавирусом в Киеве становится все обостреннее, а больницы - переполнены

Как передает Politeka со ссылкой на "Радио Свобода", об этом рассказала врач реанимации Наталья Гук.

Так, по словам медика, реанимация инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9 уже полностью заполнена. Кроме того, по ее словам, вирус уносит жизни и молодых человек.

"Не хватает кислорода. К сожалению, умирают и молодые", - сказала она.

Врач подчеркнула, что для медиков смерти пациентов - это всегда эмоционально тяжело.

"Когда умирают пациенты, умирает и частица внутри врача. Очень тяжело", - отметила она.

Также медик призналась, что с началом пандемии работа в реанимации стала значительно сложнее.

"Работать стали интенсивнее. Оно всегда было "весело", в реанимации. Все боятся. У больных паника, страх смерти у наших больных реанимационных. Потому что это дыхательная система легких - больные задыхаются. Мы постоянно с подачей кислорода, на аппараты, на инвазивную вентиляцию легких подключаем", - рассказала медик.

Кроме того, по ее словам, у больных часто бывает высокая температура, которая плохо сбивается.

"Тяжесть при дыхании, паника, страх смерти", - описала самочувствие пациентов врач.

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