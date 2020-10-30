На Крещатике произошла масштабная авария с погибшими
Как пишет Politeka.net, об этом сообщил очевидец с места событий.
В пятницу, 30 октября, в центре Киева произошла авария. Известно, как минимум, о двух погибших в результате ДТП. На месте происшествия собралась огромная толпа, которая снимает все на телефоны. Также в центр съехались правоохранители и машины скорой помощи.
Судя по фото с места событий, в ДТП пострадали как минимум три автомобиля. На месте событий уже работают корреспонденты.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Как выглядели Тодоренко, Асмус, Гагарина и другие звезды, которые вышли замуж "по залету": топ беременных невест
Украинка с 9-м размером бюста сжала своих "малышек" и покорила огромным декольте: "кулончик просто утонул"
Народ поглумился над рекордно обедневшей Ротару: "Сразу лицо поменялось, а люди всю жизнь без денег"
Аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз: "Погода будет удивлять..."