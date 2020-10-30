На Крещатике произошла масштабная авария с погибшими

Как пишет Politeka.net, об этом сообщил очевидец с места событий.

В пятницу, 30 октября, в центре Киева произошла авария. Известно, как минимум, о двух погибших в результате ДТП. На месте происшествия собралась огромная толпа, которая снимает все на телефоны. Также в центр съехались правоохранители и машины скорой помощи.

Судя по фото с места событий, в ДТП пострадали как минимум три автомобиля. На месте событий уже работают корреспонденты.

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