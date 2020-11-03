Очевидцы были уверены, что мужчина был пьян

Водителя, устроившего смертельное ДТП на Крещатике, жестоко избили

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на kp.ua.

Адвокат Юрий Мартыненко, представляющий интересы Юрия Назаренко, совершившего ДТП, рассказал, что сразу же после аварии мужчину жестоко избили очевидцы происшествия, которые подумали, что водитель был пьян. Позже алко-тест показал, что алкоголя в его крови не было. У него случился инсульт.

Адвокат подчеркнул, что его подопечного били кулаками по голове. Также у Назаренко появилась большая гематома левого глаза, разбитые губы и все лицо - синего цвета.

Юрист беспокоится о здоровье своего клиента, поскольку у него был инсульт, затем послеоперационное осложнение и новый инсульт. Сейчас мужчина лежит в Институте сердца, и он подключен к аппаратам, которые поддерживают его жизнедеятельность.

Как известно, авария произошла в пятницу, 30 октября, на Крещатике в центре Киева. Автомобиль неожиданно вылетел в пешеходную зону и сбил людей. Двое из них погибли: 20-летняя женщина из Винницкой области и 79-летняя женщина, которая продавала сувениры на Крещатике.

В ДТП пострадали еще 4 человека: они получили переломы и ушибы.

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