В Винницкой области похоронили 30-летнюю женщину, которая погибла в результате резонансного ДТП на Крещатике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "33-й канал".

Как известно, в день трагедии винничанка возвращалась из Голосеевского монастыря, когда ее сбил внедорожник на Майдане Независимости.

Женщину похоронили в воскресенье, 1 ноября, в селе Прибужское под Винницей.

"Алла только месяц как отпраздновала именины, порядочная, умная, целеустремленная. Она была очень верующей и в тот день возвращалась из Голосеевского монастыря", – рассказали родные погибшей.

Женщина была незамужней, потому ее хоронили как невесту.

Как известно, 30 октября около 16.00 в Киеве произошло масштабное ДТП на Майдане Независимости. В результате аварии два человека погибли, еще несколько человек получили травмы.

Правоохранители задержали водителя на месте ДТП, тест драгером не показал наличия алкоголя в крови мужчины. По словам адвоката виновника ДТП, накануне он перенес инсульт и операцию на сердце, из-за чего ему стало плохо за рулем и он потерял сознание.

Известно, что за рулем находился гражданин 1954 года рождения Юрий Назаренко. В 2007 году он работал руководителем аппарата Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а уже через два года стал членом этой комиссии. В 2014 году был люстрирован.

Напомним, киевляне избили водителя, устроившего ДТП на Крещатике: "весь синий и в гематомах".

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