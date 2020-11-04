В Киеве в метрополитене умер мужчина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, на станции метро Майдан Незалежности мужчине стало плохо и он упал. Другой мужчина пытался его привести в чувство, но, к сожалению, ему не удалось это сделать, и тот умер.

"Могу ошибаться, но ведь говорили, что установили дефибрилляторы?"- говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что мужчина лежит на полу, и ему делают массаж сердца. Рядом стоят полицейские.

В комментариях люди обратили внимание на то, что правоохранители стоят неподалеку, но не пытаются помочь.

"Главное, что менты ничего не делают", "Вопрос: а почему три тела в форме ничего не делают?", "А копы стоят и смотрят", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в столице могут запретить работу метро и другого общественного транспорта. Заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что если Киев окажется в "красной" карантинной зоне из-за ежедневного роста количества больных, то в городе могут прекратить работу метро и другого общественного транспорта.

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