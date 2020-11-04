В связи с ухудшением ситуации, связанной с пандемией китайского вируса, в Киеве усилят контроль за соблюдением масочного режима

В частности, это коснется столичного метрополитена, передает Politeka со ссылкой на Finance.UA.

По словам киевского градоначальника Виталия Кличко, в наземном транспорте киевляне и гости столицы более добросовестно соблюдают масочный режим, в метрополитене ситуация хуже.

"Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте. В частности в метро. В метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности. Без масок в метро пассажиров не впускать", – заявил Кличко.

Ранее мы писали, что из-за роста заболеваемости китайским вирусом в Минздраве предупреждают украинцев об ужесточении карантина, при чем в ближайшее время. В частности, глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что дополнительные ограничения могут ввести уже на этой неделе. Ссылаясь на собственные источники, Попенко сообщил, что с пятницы, 6 ноября, в Украине может появиться "карантин выходного дня".

В Украине вместо локдауна возможно введение так называемой "черной зоны" карантина. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина.

По ее словам, правительство на своем заседании в среду, 4 ноября рассматривает этот вопрос. В Кабмине думают над тем, чтобы устанавливать локдаун не по всей стране, – такого не выдержит экономика страны, – а в отдельных зонах. Главное условие введения "черной зоны" – полная заполняемость коек больными китайским вирусом.

Напомним, украинцев хотят прижать новыми штрафами до 255 гривен на карантине

Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

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