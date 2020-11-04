В киевском метро усилят контроль за карантинными ограничениями

Как передает Politeka.net, киевлян будут сильнее контролировать в общественном транспорте.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время брифинга.

В первую очередь речь идет о метро, так как в киевской подземке люди довольно часто нарушают карантин - не придерживаются дистанции, а также не носят маски.

Следить за этим теперь будет муниципальная охрана.

Без масок пассажиров пускать не будут.

Ранее мы писали, что в столице Украины зафиксирован новый антирекорд по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса.

Так, по состоянию на 3 ноября в столице зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - заразились еще 856 человек.

Таким образом, в Киеве впервые выявили более 800 новых случаев заражения. При этом это второй день подряд, когда в столице фиксируют антирекорды. Так, 3 ноября было подтверждено 789 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в столице заболели уже 40 390 человек. Из них умерли 816 (за минувшие сутки - 17), выздоровели - 13 421 (за минувшие сутки - 268). Активными больными остаются 26 153 пациента.

Всего в стране сейчас зафиксировано более 9,5 тысячи новых случаев коронавируса. Это также стало новым антирекордом. Больше всего случаев подтвердили в Киеве, Харьковской, Донецкой, Одесской и Хмельницкой областях.

Напомним, Минздрав предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.