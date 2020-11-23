Такая красота далеко не всем по карману

На дорогах Украины заметили автомобиль McLaren 720S, стоимость которого составляет около полумиллиона долларов

Фото роскошного авто насыщенного сине-фиолетового цвета на эвакуаторе, сделанное в Запорожье, опубликовали на странице vehicles.exclusive в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

«Все таки у кого-то в 2020 все за*бись + 1 Mclaren 720S 🍆 P.S. Катит в Киев, на замену одной Ламбе», – говорится в подписи к снимку.

В комментариях отмечают, что владелец уже рассекает в авто по столице.

«Самый дорогой в потоке 😍», «Уже встретили в Киеве 🤘», «Только ночью её на набережной видел. Сначала думал, приснилось», «😂😂😂😂Когда в Украине 3500 минималка)))», – пишут пользователи.

McLaren 720S оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 720 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется всего за 2,9 с. Максимальная скорость, которую он развивает, – более 340 км/ч.

Элитное авто заметили и на улицах Одессы. Внедорожник Rolls-Royce Cullinan на еврономерах, цена которого стартует от полумиллиона долларов, привлек внимание очевидцев. Судя по номерам автомобиля, можно сделать вывод, что в Одессу приехали гости из Германии. Также может быть, что кто-то решил купить элитный автомобиль за границей и пригнать его в Украину.

Замеченное авто является одной из самых дорогих "евроблях" в Украине и точно - самой роскошной.

Напомним, в Киеве борцы с автохамами напали не на того, кадры.

Как сообщала Politeka, в Раде хотят содрать с украинцев еще больше денег, кому придется переплачивать.

Также Politek писала, что элитное авто влетело в скорую, которая ехала на вызов.