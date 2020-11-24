Несчастный случай произошел с девочкой во время общения с подругами
Стало известно, что во Львове 11-летняя девочка случайно вдохнула канцелярский гвоздь, который попал в ее бронхи. Она начала кашлять и родители отвезли ее в ближайшую больницу, однако там ей не смогли помочь.
Об этом сообщила на странице в Facebook Львовская областная клиническая больница Охматдет.
Поэтому ребенка привезли в Охматдет и сделали рентген-снимок. Как оказалось, предмет попал в ее бронхи.В итоге хирург достал находку, но это было нелегко, так как диаметр трахеи девочки всего 8 мм. Даже был риск профузного кровотечения, которое могло привести к смерти ребенка. Но врачам удалось все сделать без осложнений.
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Александр Колодий, который занимался спасением 11-летней девочки, рассказал, что медикам пришлось выполнить ригидную трахеобронхоскопию под наркозом. Специальными эндоскопическими инструментами – щипцами под оптическим контролем.
Так, с правого промежуточного бронха ребенка врачи извлекли канцелярский гвоздь с пластмассовой частью и острым концом, хотя было сложно.
"Это было непросто, ведь пластмассовая часть гвоздя полностью перекрыла бронх так, что нижняя доля правого легкого почти не функционировала", - добавил врач.
Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.
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