В городе Тетиев на Киевщине спасатели наткнулись на страшную находку в одной из квартир

О трагедии, которая разыгралась в регионе, сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

По информации спасателей, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в двухэтажном жилом доме возле квартиры слышен запах газа. Соседи начали звонить в дверь, однако им никто не открыл.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники ГСЧС взломали дверь и увидели пугающую картину: в квартире находились 40-летняя женщина и ее трехлетний ребенок. Оба были мертвы.

По факту возбуждено уголовное производство, начато расследование причин и обстоятельств трагедии.

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Когда сотрудники ювенальной превенции пришли к женщине, 40-летняя мать начала вести себя неадекватно. Сначала она не хотела открывать двери, а затем, когда полиция таки убедила ее пустить их в жилье, та разразилась отборной бранью и бросилась на визитеров, сильно перепугав ребенка.

Когда праравоохранители увидели, в каком состоянии мать, они решили немедленно изъять ребенка, которому в таких обстоятельствах грозила серьезная опасность. Девочку отправили в больницу.

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