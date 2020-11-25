В киевском супермаркете неадекватный покупатель запустил сдачей в девушку-кассира

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а затем запись опубликовали в группе «Киев Оперативный».

На видео мужчина в маске на кассе спорит с продавщицей, а затем швыряет ей в лицо монеты. Когда она возмутилась поведением покупателя, то еще швырнул в нее и чек, а затем злой ушел прочь. Отметим, что хамить ему не помешало даже присутствие рядом еще одной девушки, которая стояла в очереди.

«Мужчине дали сдачу в 5 гривен не бумажной купюрой, а монетой. Никто случайно не узнает его? Киев, Дорогожичи, магазин Бонус», – говорится в подписи.

«Дикое животное попало в человеческое общество. Срочно нужно его вернуть обратно в заповедник. На таких только через решетку смотреть», «Очередной пациент комнаты с мягкими стенами, который 24/7 должен быть под препаратами, но почему-то топчет эту землю», «Попало в женское общество! Стояло бы там рядом пару мужиков, оно бы тихо положило бы в карман свою сдачу и, засунув язык в ж*пу, ушло бы, а так почувствовал себя героем», – негодуют в комментариях.

Отметим, что подобный случай произошел в Полтаве в апреле этого года. Там кассир дала мужчине сдачу в монетах, сказав, что это такие же деньги, как и бумажные. В ответ тот швырнул в нее сдачу, заявив, что пусть она сама пользуется такими деньгами.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Виновника нашли, и ему пришлось просить прощения.

Напомним, массовый отказ от наличных денег зафиксирован в Украине, появилось важное заявление НБУ.

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