В Киеве блогер снял видео, как он ходит по супермаркету и футбольным мячом разбивает стоящие на полках бутылки с алкогольными напитками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на YouTube-канал блогера Barovito.

Так, Barovito снял видео, где он разбивал витрины киевских супермаркетов футбольным мячом. На опубликованных кадрах можно увидеть, что он со своим другом, который исполнял роль вратаря, ходит по магазину и крушит товар, который стоит на полках. Молодые люди пришли в отдел с алкоголем и начали "играть в футбол". Вратарь даже не пытался поймать мяч, а просто падал или уклонялся от него.

В первых двух супермаркетах блогер просто заплатил за порчу товара, но уже в третьем работники вызвали полицию.

Молодых людей задержали, но через некоторое время их отпустили.

Как известно, блогеру Виктору Подкуйко 24 года. Он родился в Луганской области. Парень стал популярным после того, как бегал по крышам полицейских машин в Киеве и Париже. Также в Москве он поджег свою одежду и прыгнул с моста в реку.

В 2019 получил один год условно за пробежку по киевской машине полиции.

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