В Киеве автохам парализовал движение трамваев на улице Кирилловской

Он так запарковал свою машину, что та сделала невозможным движение общественного транспорта, а соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал «Х*евый Киев».

Как видно на кадрах, трамвай стоит с открытой дверь, поскольку правая колия занята припаркованным авто. Дальше камера захватывает еще несколько трамваев, которые уже выстроились в очередь.

За кадром женщина рассказывает, что на водителя авто нет управы, полиция также не спешит на помощь, а пассажиры вынуждены ждать «очень долго».

Ранее мы рассказывали, что в Киеве ярко наказали водителя, который не умеет парковаться. Владелец Chevrolet припарковался, нарушив правила, и поплатился за это. Недовольный очевидец на капоте автомобиля автохама оставил послание: «Научись парковать машину».

Мы также писали, что женщина-водитель разбила клумбу, чтобы обеспечить себе место для парковки в столице.

На кадрах, которые появились в сети, видно, что женщина заехала во двор на проспекте Науки, 80 и начала искать место для парковки своего автомобиля. Не найдя такого, она, не долго думая, вывернула клумбу, обеспечив тем самым место для парковки своей машины.

Кроме того, в Киеве коммунальщики наказали водительницу, которая перегородила своим транспортным средством проход к мусорным бакам и ушла по делам.

Когда она вернулась к машине, то ее ожидал сюрприз. Коммунальщики, увидев, что авто мешает их работе, обставили его мусорными баками.

«Мадам на Audi два дня припарковывала своим автомобилем мусорные баки. На второй день коммунальщики решили своеобразно объяснить ей, что она не права», – говорится в сообщении под відеороликом, опубликованном в сети.

Напомним, автохам ощутил всю ненависть киевлян, видео: "Четко и доходчиво".

Как сообщала Politeka, водитель внедорожника устроил самосуд над пожилым мужчиной: бойня попала на видео.

Также Politeka писала, что автохам нашел способ объехать пробки.