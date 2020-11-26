Известный украинский волонтер родом из Тернопольской области Игорь Цепенюк умер от коронавируса

57-летний мужчина умер после того, как скорая его в кислородной маске привезла в больницу Бучача. Врачи не смоги его реанимировать и он скончался под дверьми инфекционного отделения больницы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила 6-я сотня ДУК "Правый сектор".

Цепенюк все годы войны на Донбассе помогал украинским военным.

"Его жажда победы и жажда помогать тем, кто в этом нуждается, была очень сильной. Все, что задумал, все реализовывал. Один из немногих, кто за 7 лет войны не устал помогать добровольцам, один из немногих, кто выступал меценатом в воспитании будущего молодого поколения. Молимся за его душу, приносим соболезнования родным", - сказано в сообщении.

Вдова волонтера Валентины Цепенюк написала на своей страницы в Facebook, что он умер под дверью Бучацкого инфекционного отделения после тяжелой изнурительной дороги в кислородной маске.

"Реанимировать не смогли… Ибо великий Тернополь не способен иметь у себя отдел гемодиализа для ковидних больных. Да еще и зависимых от кислорода. Для Тернополя эта потеря пройдет незаметно. Но она покалечила нашу семью и всех, кто знал моего мужа!" - отметила она.

Украина была потрясена известием, в комментариях под публикацией многие выражали свое сочуствие:

"Очень сочувствующих Вашему горю", "Царствия небесного вашему мужу, светлая память... примите искренние соболезнования", "Печаль и боль, очень жаль, примите мои соболезнования... Родные не умирают, они просто с нами быть перестают, вечная память остается".

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.