В Киеве пропал подросток

Печерский УП Генерального управления национальной полиции разыскивает 16-летнего Прокопчука Назара.

30 ноября он ушел из Киевского военного лицея, и по сей час никто не знает об его местонахождении.

На вид ему лет 16, рост не более 165-170 сантиметров, среднего телосложения. Волосы светлого цвета, а лицо более круглой формы. Из одежды на нем была военная форма лицеиста.

Позвоните по номеру «102» если у вас есть какая-либо информация о парне.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Напомним, сотни киевлян поплатились за нарушение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, в Раде сделали важное заявление относительно карантина.

Также Politeka писала, что Степанов сделал важное заявление о работе транспорта.