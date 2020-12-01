В Киеве пропал подросток
Печерский УП Генерального управления национальной полиции разыскивает 16-летнего Прокопчука Назара.
30 ноября он ушел из Киевского военного лицея, и по сей час никто не знает об его местонахождении.
На вид ему лет 16, рост не более 165-170 сантиметров, среднего телосложения. Волосы светлого цвета, а лицо более круглой формы. Из одежды на нем была военная форма лицеиста.
Позвоните по номеру «102» если у вас есть какая-либо информация о парне.
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Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Напомним, сотни киевлян поплатились за нарушение карантина выходного дня.
Как сообщала Politeka, в Раде сделали важное заявление относительно карантина.
Также Politeka писала, что Степанов сделал важное заявление о работе транспорта.