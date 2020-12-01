Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о страшном событии в семье
На своей странице в Фейсбук, телеведущая рассказала, что на связи с родными нужно быть не только тогда, когда что-то случится. Это она поняла после инцидента, который случился в её семье.
Её двоюродная сестра Наталия, которая проживает во Львове, несколько лет назад нашла небольшое образование на шее, и сразу же отправилась к врачу.
У нее уже были до этого проблемы со здоровьем, и она некомфортно себя чувствовала. Несколько врачей предположили, что это может быть онкология.
"С Тиной было лучше": Дан Балан променял Кароль на молодую красотку, заинтриговав любовным постом
"Цены вырастут на 80%": драконовское решение по газу для украинцев принято, что изменится с 1 января
"Аж противно": молодая жена Преснякова в прозрачном платье сбежала на тусовки спустя месяц после родов
Нахальный Кошевой из "Квартал 95" покаялся за шутку над известным украинцем, скандальное видео: "Совсем с дуба рухнул..."
Естественно, сразу начались мысли о самом плохом, шок и страх. Семья мобилизовалась на расстоянии, и начали искать выход.
Огромное количество анализов, походов к врачам и, к сожалению, диагноз подтвердился.
"Все вместе встали на защиту нашей Натали перед коварной болезнью. И хотя сейчас моя сестренка борется с недугом - она знает, мы рядом. А мы до сих пор учимся быть рядом! В словах и действиях. Радуемся маленьким шагам победы, поддерживаем в минуты грусти. Знаем, что мы вместе", - написала Соломия.
Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Напомним, сотни киевлян поплатились за нарушение карантина выходного дня.
Как сообщала Politeka, в Раде сделали важное заявление относительно карантина.
Также Politeka писала, что Степанов сделал важное заявление о работе транспорта.