Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о страшном событии в семье

На своей странице в Фейсбук, телеведущая рассказала, что на связи с родными нужно быть не только тогда, когда что-то случится. Это она поняла после инцидента, который случился в её семье.

Её двоюродная сестра Наталия, которая проживает во Львове, несколько лет назад нашла небольшое образование на шее, и сразу же отправилась к врачу.

У нее уже были до этого проблемы со здоровьем, и она некомфортно себя чувствовала. Несколько врачей предположили, что это может быть онкология.

Естественно, сразу начались мысли о самом плохом, шок и страх. Семья мобилизовалась на расстоянии, и начали искать выход.

Огромное количество анализов, походов к врачам и, к сожалению, диагноз подтвердился.

"Все вместе встали на защиту нашей Натали перед коварной болезнью. И хотя сейчас моя сестренка борется с недугом - она знает, мы рядом. А мы до сих пор учимся быть рядом! В словах и действиях. Радуемся маленьким шагам победы, поддерживаем в минуты грусти. Знаем, что мы вместе", - написала Соломия.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Напомним, сотни киевлян поплатились за нарушение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, в Раде сделали важное заявление относительно карантина.

Также Politeka писала, что Степанов сделал важное заявление о работе транспорта.