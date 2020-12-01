Сейчас в правительстве Украины обсуждается введение новых ужесточений для общественного транспорта

Как уточнил министр инфраструктуры Владислав Криклий, на брифинге в Киеве 1 декабря, после локдауна будут действовать ограничения по количеству пассажиров в салоне.

В то же самое время при введении локдауна остановок транспорта не предвидется, передает Обозреватель.

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Глава Мининфраструктуры уточнил, что ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать – внутриобластной, междугородний, городской и другие виды.

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При этом Криклий отметил, что пока в Кабмине все еще идут консультации по конкретным датам локдауна. Однако заверил, что при полном закрытии страны работа в том числе железнодорожного и авиатранспорта останавливаться не будет.

"Весной в городах возникали проблемы с ограничением движения транспорта. Потому наша позиция неизменна, чтобы он работал", – подчеркнул министр инфраструктуры.

украинцы, люди, мошенники

Напомним, что по аналогии с опытом стран Европы и весенним карантином в Украине, можно предположить, что более строгие меры могут ввести в таких сферах:

  • отмена любых массовых собраний и мероприятий, строгие ограничения для частных встреч большими группами людей;
  • закрытие для посещений большинства административных, государственных и муниципальных учреждений — включая заведения культуры;
  • полный запрет на время локдауна деятельности предприятий в сфере питания (кроме торговли на вынос и доставки), обслуживания, культуры и т. д.;
  • прекращение спортивных соревнований.

Напомним, что харьковчан предупредили о жестком карантине на новогодние праздники.

Как писала Politeka, киевское метро готовится к жестким ограничениям, в подземке раскрыли детали.

Также Politeka писала, введение тотального локдауна и остановка метро, в Раде уже назвали сроки.