Киевлянка Татьяна Силенко своим примером показала, что после выхода на пенсию жизнь только начинается

В свои 61 она является активным геймером и постоянно участвует в киберсостязаниях, передает «ТСН».

Еще до обеда Татяна Силенко находила 12 тысяч шагов. Она посетила онлайн-курсы, немного повышивала.

С виду женщина не похожа на опытного геймера, однако она прекрасно ориентируется в компьютерах, играх и виртуальном оружии.

«Больше всего я люблю автомат Калашникова и винтовку с прицелом», – каже киянка.

Полтора года назад она увидела объявление о наборе команды для игры в Counter-Strike. Набирали первую в стране команду геймеров-пенсионеров под названием Ageless shooters, что переводится как «Стрелки вне возраста».

По словам Татьяны, учиться нужно было быстро, поскольку за несколько месяцев надо было соревноваться со шведами из команды Silver Snipers, то есть «Седые снайперы», которые в среднем на 10 лет старше, в спорте года три, и среди европейских команд в своей возрастной категории — сильнейшие.

«Мы их очень боялись, потому что мы только два месяца тренировались. Но мы их победили со счетом 16:1», – с гордостью рассказывает пенсионерка, которая уничтожает врагов в игре под никнеймом Валькирия.

У команды – три занятия в неделю. Ее члены не только вместе сражаются на виртуальных просторах, но также активно общаются между собой.

По специальности Татьяна Силенко – инженер-механик. В 90-их перешла работать в фирму, которая занималась крышами, а затем увлеклась вышиванием на одежде.

Главное кредо пенсионерки – всегда находить занятие по душе.

В сети пользователи по-разному отнеслись к такому занятию киевлянки:

«Молодчина! Не на лавке под подъездом, как некоторые, проживает чужую жизнь, а занята своей и делает ее лучше и интереснее», «Дать пенсию 3000 и послать не в деревню, а маленький городок, где нет подработки, работы для младшего возраста. Так она бы просилась уже не в игру, а на тот свет», «Хорошо, что ее пенсия позволяет приобрести дорогой геймерский ПК. Большинству приходится выбирать между кусочком хлеба и лекарствами».

Напомним, жителей города возмутил громкий скандал с пенсионеркой в трамвае.

Как сообщала Politeka, патрульные случайно нашли пенсионерку, которую искали несколько дней.

Также Politeka писала, что потерялась 88-летняя женщина.