Курс валют в Украине 6 декабря застынет в преддверии новой атаки на доллар и евро, все решится уже в этот понедельник

Как рассказывает Politeka, таким является прогноз специалистов из национального регулятора.

Вечнозеленый «американец» подешевеет после открытия межбанковских торгов на 1,25 пунктов. Аналогичное произойдет и с курсом евро, который ждет падение на 1,79 пунктов.

Курс валют 6 декабря будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2830,38 грн;

100 евро – 3440,47 грн.

Российский рубль при этом явно «потеряет стыд», поднявшись до показателя в 0,37816 грн за один «деревянный».

Как мы рассказывали до этого, экономисты дали напутствие гражданам, что делать с деньгами, в случае локдауна. Особенно актуальны советы тем, кто считает каждую копейку.

Напомним, по последним заявлениям политиков, локдаун не введут до 25 декабря. В Минздраве настраиваются на дату 2 января, и также говорят об ужесточении сроком минимум на три недели.

В частности, главный совет - деньги необходимо иметь под рукой.

Экономический аналитик Алексей Кущ уверен, что средства, которые украинцы хранят на банковских счетах, лучше снять и хранить дома.

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Как сообщала Politeka, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны.