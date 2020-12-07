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В Киеве пропал мальчик из интерната, полиция сейчас занимается его поисками

Так, в Шевченковском управлении полиции Киева разыскивают 15-летнего Колю Радзевича. Юноша ушел и не вернулся из школы-интерната №21, который находится в районе Оболони.

Об этом сообщили на официальной странице розыска детей ГУНП в сети Facebook.

Коля сбегает уже не в первый раз. Первый его побег состоялся 4 мая 2018 года. Второе его исчезновение произошло в сентябре. Позже его все таки нашли. Также он сбегал в ноябре 2018 года, но вскоре подросток был найден.

Несколько дней назад стало известно, что Коля Радзевич снова пропал - вышел из школы-интерната и не вернулся назад.

На вид мальчику 14-15 лет, его рост 170-175 см, сбитого телосложения, волосы на голове отсутствуют. У него есть особенная примета - на левой щеке мальчик имеет родимое пятно.

В день исчезновения пропавший мальчик был одет в зеленую куртку, синие брюки, синюю кофту с капюшоном и черную кепку с красным козырьком.

Пока что неизвестно ничего об его местонахождении, однако, сотрудники правоохранительных органов просят всех, у кого есть какая-либо информация сообщить о возможном местонахождении подростка.

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