У чоловіка можуть бути провали в пам'яті

На Київщині майже місяць не можуть знайти Івана Дмитровича Борисенка 1957 года рождения

63-річний житель села Колонщина Макарівського району Київської області вийшов з дому о пів на сьому ранку 6 листопада, і відтоді про його місцезнаходження нічого не відомо, передає "Київ Оперативний".

За словами автора повідомлення, який є родичем зниклого, у батька провали в пам'яті. Можливо, чоловік заблукав і не може знайти дорогу додому.

Він виглядає років на 70, високий, сутулий, сивий, з рудими вусами.

Був одягнений у чорні спортивні штани і сірі повстяні бурки на замку, чорну шапку. Можливо, пішов без верхнього одягу, а тільки в двох светрах – чорно сірому і флісовому, салатового кольору.

Не виключено, що він може перебувати в Києві за адресою вулиця Райдужна, 1.

Всіх, хто може допомогти інформацією про його місцезнаходження, прохання телефонувати за номерами 0630586088, 0677477818 або 102.

Раніше ми повідомляли про те, що в Боярці під Києвом зник 13-річний Дамір Сорокін. Хлопець пішов з дому 3 грудня о пів на третю дня, але так і не повернувся. Зв'язку з ним немає.

Прикмети Даміра: на вигляд 13-14 років, зріст 158-160 сантиметрів, худорлявої статури, кругле обличчя, карі очі, смаглявий, волосся кучеряве, темно-русявого кольору.

Був одягнений у куртку чорно-сірого кольору, сіру шапку, сірі спортивні штани, чорні кросівки.

Всіх, хто може повідомити хоч якусь інформацію про місцезнаходження підлітка, просять телефонувати на спецлінію поліції "102" або за номером (097) 753-82-39.

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