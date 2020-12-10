Труп пролежал несколько лет

В Киеве из коллектора реки Лыбидь достали труп

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, сообщается, что в темном коллекторе реки Лыбидь нашли труп человека.

Извлечь тело помогли спасатели КАРС, труп передали следственно-оперативной группе.

Отмечается, что судя по состоянию, останки человека несколько лет пролежали на этом месте в куче хлама, снесенного течением реки Лыбидь.

"Последний раз масштабные поиски тел проводились на этом месте в 2008 году", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как спасатели обследуют территорию коллектора, и среди хлама и мусора находят череп человека.

О личности и причинах смерти человека пока что не сообщается.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 7 декабря, столичные спасателя получили сообщение о том, что в Деснянском районе Киева на вул. Николая Закревского, 95Б находится замерзшее в толще льда тело человека.

На место вызова выехало водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что тело мужчины находилось на расстоянии 10 метров от берега. В дальнейшем тело было передано павоохранителям для выяснения обстоятельств гибели человека.

Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.

Как сообщала Politeka, в Одесской области учительница сделала роковой шаг, кадры трагедии.

Также Politeka писала, что в Харькове из окна выпала женщина, слетелась полиция.