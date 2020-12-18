В Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе заминировали автомобиль
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в сети появилось видео с места происшествия, на котором можно увидеть, что местность, где стоит авто, огородили лентой. Также на место приехали взрывоехники.
Впоследствии информация о заминировании подтвердилась.
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"Информация с Виноградаря подтвердилась: действительно подозрения на минирование автомобиля. Перекрыто несколько выездов со дворов, люди не могут выехать на работу", - говорится в сообщении.
Также впоследствии в Сети появилось видео, как в Киеве разминировали атво.
"На Гонгадзе разминировали авто", - сообщил один из столичных Telegram-каналов.
Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с сообщением о заминировании станции метро "Крещатик", "Майдан Незалежности" и пересадка были закрыты на вход и выход.
"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили в КГГА.
"Заминирование" метро произошло во вторник, 15 декабря. Тогда в связи с закрытием нескольких станций на "Золотых Воротах" и "Дворце спорта" наблюдалось аномальное скопление людей - люди буквально ходили по головам друг другу.
Напомним, сотни киевлян поплатились за нарушение карантина выходного дня.
Как сообщала Politeka, в Раде сделали важное заявление по карантину.
Также Politeka писала, что Степанов сделал важное заявление о работе транспорта.