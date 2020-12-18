В Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе заминировали автомобиль

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в сети появилось видео с места происшествия, на котором можно увидеть, что местность, где стоит авто, огородили лентой. Также на место приехали взрывоехники.

Впоследствии информация о заминировании подтвердилась.

"Информация с Виноградаря подтвердилась: действительно подозрения на минирование автомобиля. Перекрыто несколько выездов со дворов, люди не могут выехать на работу", - говорится в сообщении.

Также впоследствии в Сети появилось видео, как в Киеве разминировали атво.

"На Гонгадзе разминировали авто", - сообщил один из столичных Telegram-каналов.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с сообщением о заминировании станции метро "Крещатик", "Майдан Незалежности" и пересадка были закрыты на вход и выход.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили в КГГА.

"Заминирование" метро произошло во вторник, 15 декабря. Тогда в связи с закрытием нескольких станций на "Золотых Воротах" и "Дворце спорта" наблюдалось аномальное скопление людей - люди буквально ходили по головам друг другу.

Напомним, сотни киевлян поплатились за нарушение карантина выходного дня.

Как сообщала Politeka, в Раде сделали важное заявление по карантину.

Также Politeka писала, что Степанов сделал важное заявление о работе транспорта.