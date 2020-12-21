Главная елка страны, установленная на Софийской площади в Киеве, аномально похожа на новогоднее дерево в Кремле

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Kiev Live.

Так, в сети выложили фото двух елок - в Киеве и в столице страны-агрессора, предложив пользователям найти десять отличий.

"Верхнее фото - елка на площади в столице государства-агрессора, снизу - елка в Киеве, на Софиевской площади. Найдите 10 отличий!!!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19 декабря, в День Святого Николая, когда в Киеве "зажгли" главную елку страны, с новогодним деревом произошла беда, из-за чего едва не пострадали люди.

Так, прямо над головами людей, которые собрались посмотреть за тем, как будут зажигать главную елку страны, внезапно начался салют. Это спровоцировало возгорание одного из декоративных бантов.

Пламя начало быстро распространяться, однако его потушили через минуту из ближайшего домика с глинтвейном. В процессе тушения оторвалась одна гирлянда.

Как известно, в этом году в условиях карантина празднование будет проходить без концертов и фуд-кортов - на локациях будут только сувениры и горячие напитки. Впрочем, местные власти обещают, что маршрут будет иметь множество других интересностей: световые арт-инсталляции, фотозоны, аттракционы, горки, катки и тому подобное.

Напомним, "Традиции влетели в копеечку": сколько стоила Киеву замена шляпы на звезду на главной елке страны.