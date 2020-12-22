В Киеве произошла трагедия - 61-летняя женщина выпала из окна и разбилась насмерть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киев" в соцсети.

Так, в Святошинском районе Киева с седьмого этажа выпала 61-летняя женщина. От полученных травм она погибла на месте.

"В Святошинском районе по неизвестным на момент вызова обстоятельствам с седьмого этажа выпала 61-летняя женщина. До приезда экстренной помощи не дожила. Наша бригада констатировала смерть", - говорится в сообщении.

Известно, что трагедия произошла 21 декабря. Пока что неизвестно, было это убийство, самоубийство или несчастный случай.

Ранее сообщалось, что 21 декабря в Киеве произошла еще одна трагедия - 46-летний мужчина утонул в ванной. Известно, что трагедия произошла накануне в Днепровском районе столицы.

"В Днепровском районе 46-летний мужчина утонул в ванной. Это произошло вчера (21 декабря - ред.) поздно вечером. Обстоятельства на момент прибытия бригады ЭМП - неизвестны. Вызов поступил из полиции", - рассказали в центре.

Также сообщается, что в течение минувших суток, 21 декабря, Центральная диспетчерская служба "103" зарегистрировала 1 871 обращение граждан. В режиме экстренных выполнено 1 336 вызовов.

Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.

Как сообщала Politeka, в Одесской области учительница сделала роковой шаг, кадры трагедии.

Также Politeka писала, что в Харькове из окна выпала женщина, слетелась полиция.