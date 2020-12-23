За сутки - еще 1381 случай

За прошедшие сутки, 22 декабря, в Киеве подтвердился 1381 новый случай заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Таким образом, за сутки прирост заболевших в Киеве ощутимо увеличился - в течение 21 декабря было подтверждено 1159 новых случаев.

Также Кличко сообщил, что умерли от коронавируса в Киеве за сутки 30 человек. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 1779 летальных случая от вируса.

Всего подтвержденных случаев заболевания на сегодня в столице уже 103 663.

За сутки заболело 42 медика, а всего за время пандемии заболели 3639 столичных медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 98 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Также известно, что выздоровели за сутки 947 человек. Всего коронавирус преодолели 34 928 жителей столицы.

Кличко также сообщил о том, какой район столицы является "лидером" по количеству новых случаев заражения.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 288. В Деснянском -165 и в Днепровском районе – 152 случая", - говорится в сообщении.

"Помните о правилах безопасности и соблюдайте их! Берегите себя и тех, кто рядом", - призвал Кличко.

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