В Киеве человек умер прямо возле больницы, так и не дождавшись помощи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Известно, что трагедия произошла возле станции метро "Харьковская". При этом тело и в дальнейшем лежит возле медучреждения.

"На Харьковской, прямо вблизи с больницей, умер мужчина, так и не дождавшись помощи. Теперь так и лежит прямо поблизости с больницей", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что тело лежит прямо на проезжей части. Труп накрыли черной клеенкой, а мимо спокойно ходят люди.

Информации о личности умершего человека и о причинах трагедии пока нет.

Ранее сообщалось, что в В Киеве бездомный инвалид умер прямо на улице.

Известно, что трагедия произошла в столице на Воскресенке. По данным столичных СМИ, мужчине просто некому было помочь - люди брезгливо проходили мимо него. Более того, он пролежал на улице без признаков жизни длительное время, и никто никак не реагировал на бездомного. На опубликованных кадрах с места трагедии можно было заметить тело мужчины, накрытое одеялом, костыли, на которых он передвигался, а также катафалк, который прибыл на вызов. Что стало причиной трагедии - неизвестно.

Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.

Как сообщала Politeka, в Одесской области учительница сделала роковой шаг, кадры трагедии.

Также Politeka писала, что в Харькове из окна выпала женщина, слетелась полиция.