Что будет с елкой на Софийской площади?

Главная елка страны, установленная на Софийской площади в Киеве, будет доступна для жителей и гостей столицы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заявление главы Госпродпотребслужбы Олега Рубана.

Так, в эфире одного из украинских телеканалов Рубан рассказал, что на фоне нарушения карантинных мероприятий будут закрывать ряд новогодних локаций, однако главной елки страны это не коснется.

По словам Рубана, если новогодние локации могут попасть под закрытие из-за нарушения карантинных норм, то ситуация с главной елкой Украины - другая. Это объясняется тем, что на открытом пространстве риск передачи вируса существенно снижается.

"Закрытие елки не находится под угрозой. На открытых локациях риск передачи инфекции очень низкий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве намерены усиливать контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники - в частности, за ярмарками. По словам Рубана, консультации не дали никаких результатов, поэтому теперь ярмарки будут закрываться, а их организаторы - привлекаться к ответственности. Закрывать планируют все новогодние локации, где не соблюдаются правила карантина.

Напомним, "Традиции влетели в копеечку": сколько стоила Киеву замена шляпы на звезду на главной елке страны.