В детской больнице города Бровары на Киевщине скончалась годовалая девочка

По словам родителей, врачи не обратили внимания на их предупреждение, что у ребенка может быть аллергическая реакция и отек горла. В результате через три часа после приезда в лечебное учреждение девочка потеряла сознание, а врач не смогла ей оказать первую помощь.

Детали рассказали в материале OBOZREVATEL.

Мама малышки Евгения Коротенко рассказала, что дочка умирала у нее на глазах и врачи ничего не могли сделать. В ночь с 1 на 2 декабря девочка начала задыхаться, и мама предположила, что причиной ухудшения состояния мог стать чай со вкусом лесных ягод, который вызвал аллергическую реакцию.

"Все было прекрасно. На ужин она поела макароны с сыром, это привычная для нее еда. Единственное: я дала ей чай. Но мы его и раньше давали, только с клубникой, а тут был новый вкус – лесные ягоды. Дочка легла спать. А уже через полчаса, примерно в полночь она начала крутиться и как-то странно дышать. Я подумала, что может быть насморк, клала ее на бочок. Но она все равно продолжала издавать звуки из гортани", - рассказала Евгения Коротенко.

Уже в 3 часа ночи Евгения разбудила мужа Игоря. Потому что у ребенка поднялась температура. Они вызвали скорую, примерно в четыре утра приехали врачи, укололи но-шпу и анальгин, и примерно в 5 часов родители с дочкой приехали в приемное отделение Броварской детской больницы.

"Такое впечатление, что дежурный врач был сонный. Он раза четыре переспрашивал, есть ли у нас кто-то больной, были ли мы в контакте с теми, кто болеет коронавирусом. Я все время ему говорила, что нет. Но у ребенка что-то с горлом, похоже, аллергическая реакция на новый чай, уколите что-то антигистаминное, нужно срочно снять отек. Но он не обращал внимания: послушал ее, измерил сатурацию, она была 97. Сделал укол, и нас отправили в инфекционное отделение", - добавила мама девочки.

Ребенку становилось все хуже и хуже. Сначала она еще стояла на ножках и просилась к маме на ручки. А потом ее начало рвать, и она перестала говорить, только показывала пальчиком на горлышко.

В 8 утра появилась заведующая отделением и по словам Коротенко, она была раздражительной и неприветливой. Девочке снова назначили ингаляцию, хотя и родители, и медсестра сообщили, что процедуру уже делали. Отец понес с медсестрой ребенка на ингаляцию, но почти сразу прибежал с дочкой на руках обратно, так как девочка начала синеть и перестала дышать.

По словам родителей, врач только вскрикнула: "Ой, б**ть!", схватила ребенка и понесла в манипуляционную. Родителей вытолкали в коридор, но они наблюдали за всем в окно.

Через пять минут в манипуляционной все затихло, и родители увидели, что у дочки на лице кислородная маска, а врач делает массаж сердца.

"Дочка перед этим ведь показывала мне ручкой на горлышко, она не могла говорить и дышать, только показывала! Но они не обращали на нее внимания. Тогда муж увидел, как одна из медсестер села у подоконника и начала что-то переписывать в истории болезни", - добавила женщина.

Несколько часов врачи боролись за жизнь ребенка, потом ее состояние стабилизировалось и родителей пустили к дочери. Мама смогла обнять ее и поцеловать. Потом у нее несколько раз останавливалось сердце и его снова запускали. К пяти вечера приехала бригада из Боярки, чтобы забрать девочку в реанимацию.

"Нам сначала говорили, что провели экспресс-тест и у ребенка коронавирус. А позже сообщили, что пришли результаты ПЦР-теста – вируса нет. Возможно, они начали ее тогда колоть по протоколу от коронавируса. Не знаю", - добавили родители.

К 6 вечера их начали готовить к самому худшему, и реаниматолог сообщил, что организм ребенка сдается и он уже 40 минут пытается ее реанимировать. В 18:40 врачи зафиксировали смерть ребенка. В справке о смерти медики указали диагноз – пневмония.

"Пневмония это уже следствие. После того как ребенок долгое время находился без кислорода легкие начали отекать и заполняться жидкостью. Это пневмония. Понимаете, в течение трех часов, когда мы привезли дочь в приемное отделение Броварской детской больницы, врач должен был увидеть, что ее состояние ухудшается. Он не обратил на это внимания, а ждал, когда придут другие врачи" - рассказала Коротенко.

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