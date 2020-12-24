Кабинет министров Украины изменил свое решение по поводу того, до какого времени смогут работать кафе и рестораны в новогоднюю ночь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на постановление украинского правительства от 23 декабря №1301 о внесении изменений в постановление Кабмина от 9 декабря №1236.

Так, Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до семи часов утра, а не до 01.01, как оглашалось ранее.

В другие дни карантина работа заведений общественного питания остается запрещена с 11 часов вечера до 7 часов утра следующего дня.

Что же касается периода локдауна (с 8 по 24 января включительно), то в это время рестораны и кафе смогут работать только по адресной доставке и на вынос.

Ранее сообщалось, что главная елка страны, установленная на Софийской площади в Киеве, будет доступна для жителей и гостей столицы.

Так, глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан рассказал, что на фоне нарушения карантинных мероприятий будут закрывать ряд новогодних локаций, однако главной елки страны это не коснется. Он объяснил это тем, что на открытом воздухе риск распространения инфекции существенно снижается.

Тем временем другие новогодние локации, по словам Рубана, и в самом деле планируют закрыть. Это связано с тем, что в первые дни их работы люди приходили туда без масок и не соблюдая дистанцию в полтора метра.

Напомним, "Традиции влетели в копеечку": сколько стоила Киеву замена шляпы на звезду на главной елке страны.