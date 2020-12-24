В КГГА расставили точки над "и"

В Киеве новогодние локации будут работать до середины января, однако лишь при условии соблюдения всех противоэпидемических мер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт КГГА.

Так, исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что сейчас в Киеве нет ограничений по количеству лиц, которые могут собираться в одном месте на открытом воздухе, однако городские власти настаивают на соблюдении дистанции хотя бы в один метр и просят гостей избегать скоплений.

В КГГА отметили, что этого сложно достичь, поэтому здесь работает "муниципальная стража", которая при необходимости напоминает людям о том, что надо соблюдать противоэпидемические меры.

По словам представителя КГГА, сейчас немалая ответственность лежит на гостях столицы, которые приехали на новогодние праздники.

"Мы сделали все возможное, но большая ответственность сейчас лежит и на гостях столицы", - сказал Мондриевский.

Он резюмировал, что новогодние локации в Киеве продолжат работу, однако только при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий в Киеве.

Ранее сообщалось, что глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил о закрытии новогодних локаций в Киеве, так как в первые дни их работы люди серьезно нарушали карантин - приходили без масок и не соблюдали дистанцию. При этом он подчеркнул, что главную елку на Софийской площади в Киеве закрывать не станут.

Напомним, "Традиции влетели в копеечку": сколько стоила Киеву замена шляпы на звезду на главной елке страны.