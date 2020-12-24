В Киеве на одной из станций метро появились новые турникеты, но люди почему-то превратили станцию в мусорку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, отмечается, что в Киеве новые турникеты, которые принимают бумажные талончики вместо жетонов, стали причиной беспорядка в метро.

"Когда турникеты поставили, но забыли попросить не мусорить", - комментируют в соцсети опубликованный снимок.

На фото можно увидеть вход на станцию метро, вокруг которого пассажиры разбрасывали использованные талоны.

При этом непонятно - то ли в шаговой доступности от турникетов нет урны для мусора, то ли пассажирам лень донести клочок бумаги до места утилизации мусора. В любом случае, множество талончиков лежит на полу подземки и не добавляют привлекательности станции метро.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко дал разъяснения по поводу того, как будет работать общественный транспорт в столице во время локдауна, который начнется с 8 января.

В частности, по словам Кличко, общественный транспорт в столице и в дальнейшем продолжит свою работу в привычном режиме, однако будет действовать "лимит" на количество пассажиров. Мэр отметил, что в маршрутках может находиться не больше людей, чем имеется сидячих мест.

Напомним, новые сроки тотального локдауна, глава Минздрава Степанов объявил важную дату

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