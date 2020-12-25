В Оболонском районе Киева прогремел взрыв возле ресторана

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Ранним утром поступило сообщение о взрыве. На место срочно выехали следственно-оперативные группы, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Во время обследования места ЧП , правоохранителям удалось обнаружить на камерах видеонаблюдения , что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, после произошел взрыв.

"Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения. Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета взрыва", - сообщают в полиции.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко дал разъяснения по поводу того, как будет работать общественный транспорт в столице во время локдауна, который начнется с 8 января.

В частности, по словам Кличко, общественный транспорт в столице и в дальнейшем продолжит свою работу в привычном режиме, однако будет действовать "лимит" на количество пассажиров. Мэр отметил, что в маршрутках может находиться не больше людей, чем имеется сидячих мест.

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