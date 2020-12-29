В ночь с 31 декабря на 1 января столичный метрополитен будет работать дольше, чем обычно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев LIVE".

Так, в новогоднюю ночь киевский метрополитен продлит свою работу на 2 часа.

Также сообщается, что возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров таких станций метро как "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Независимости", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский объяснил, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций метро.

Ранее сообщалось, что в Киеве новогодние локации будут работать до середины января, однако лишь при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.

Так, исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что сейчас в Киеве нет ограничений по количеству лиц, которые могут собираться в одном месте на открытом воздухе, однако городские власти настаивают на соблюдении дистанции хотя бы в один метр и просят гостей избегать скоплений. На всех новогодних локациях есть напоминания о важности защитных масок и соблюдения дистанций.

Напомним, "Традиции влетели в копеечку": сколько стоила Киеву замена шляпы на звезду на главной елке страны.