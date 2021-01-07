На Рождество в Киеве сгорело кафе на улице Лобановского

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, ночью в Киеве произошел пожар на улице Лобановского, в результате которого помещение общественного питания полностью сгорело.

"В помещении СТО на втором этаже огнем повреждены личные вещи, сгорело и разобрано 5 кв. м деревянных конструкций кровли, закопчены стены и потолок здания. В помещении магазина огнем повреждена кровля на площади 5 кв. м, пластиковая водосточная труба, рекламный баннер и закопчено внешнюю стену. К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания установит следствие", - говорится в сообщении.

Также были опубликованы фото с места чрезвычайной ситуации. На снимках можно увидеть, что на месте работало много пожарных, которые изо всех сил пытались ликвидировать возгорание.

Ранее сообщалось, что поезд "Укрзализныци" загорелся во время движения. ЧП произошло на железнодорожной станции города Радивилов Ровенской области. На месте спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1, второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.

Напомним, в Киеве полыхает здание, рядом много аммиака: спасатели изо всех сил борются с пожаром.

Ранее Politeka писала, что мощное пламя охватило отель с украинскими туристами, срочно слетелись спасатели: кадры и первые детали ЧП.

Также Politeka писала, что пожар главной елки всполошило Одесщину, кадры: "Обычно радуются, а не поджигают".