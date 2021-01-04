На місці багато пожежників

У Києві сталася пожежа в офісній будівлі, через що на місце з'їхалось багато рятувальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, прямо зараз на Повітрофлотському проспекті, 66, палає офісна будівля ПРАТ "Укрриба".

При цьому зазначається, що це не проста пожежа, адже неподалік від місця займання - холодильник з аміаком.

"Велика кількість рятувальників обумовлено тим, що поруч знаходиться холодильник, в якому дуже багато аміаку", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих з місця НП кадрах можна побачити машину рятувальників, палаючу будівлю та велику кількість пожежників, яка намагаються ліквідувати займання.

"Мабуть комусь не сподобався новорічний оселедець під шубою", "Незалежний аудит показав, що краще "кінці у воду", - жартують в коментарях.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася серйозна пожежа поряд із будинком, який згорів влітку.

Пожежа сталася у вівторок, 29 грудня, близько о 10 години ранку на вулиці Великій Васильківській, 85/87, що в Голосіївському районі Києва. Відомо, що займання виникло на першому поверсі ресторану, а клуби диму йшли з даху будинку. Як виявилося, в закладі харчування загорілися жирові відкладення в витяжній шафі, яка вела на дах будинку.

Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: "фура провалилася під асфальт".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.