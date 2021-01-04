В Киеве произошел пожар в офисном здании, из-за чего на место съехалось много спасателей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, прямо сейчас на Воздухофлотском проспекте, 66, пылает офисное здание ЧАО "Укррыба".

При этом отмечается, что это не простой пожар, так как недалеко от места возгорания - холодильник с аммиаком.

"Большое количество спасателей обусловлено тем, что рядом находится холодильник, в котором очень много аммиака", - говорится в сообщении.

На опубликованных с места ЧП кадрах можно увидеть машину спасателей, горящее здание и большое количество пожарных, пытающихся ликвидировать возгорание.

"Видимо кому-то не понравилась новогодняя селедка под шубой", "Независимый аудит показал, что лучше "концы в воду", - шутят в комментариях.

Позже выяснилось, что пожар был ликвидирован, и горели только помещения с документацией. Также, по данным источников в столице, на предприятие завтра должна была нагрянуть налоговая.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел серьезный пожар рядом с домом, который сгорел летом.

Пожар произошел во вторник, 29 декабря, около 10 часов утра на улице Большой Васильковской, 85/87, что в Голосеевском районе Киева. Известно, что возгорание возникло на первом этаже ресторана, а клубы дыма уходили с крыши дома. Как оказалось, в заведении питания загорелись жировые отложения в вытяжном шкафу, который вел на крышу дома.

Напомним о кадры ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.