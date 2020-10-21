Киянин жорстоко побив лікаря в медустанові через те, що йому "не сподобались" стіни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Так, лікар київської міської лікарні №17 постраждав в результаті нападу пацієнта. Медик отримав струс мозку, множинні рани голови, переломи лицьових кісток і передпліччя.





За даними місцевих ЗМІ, пацієнту "не сподобалися" стіни приміщення, через що він тричі вдарив лікаря по голові металевим стільцем. В результаті нападу лікаря госпіталізовали, а пацієнт був відразу затриманий співробітниками муніципальної охорони.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталося вже друге самогубство за день через китайський вірус. Так, в Оболонському районі столиці чоловік з COVID-19 наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна медустанови. Трагедія сталася в клінічній міській лікарні №8, що знаходиться на вулиці Кондратюка.

Також повідомлялось, що в понеділок, 19 жовтня, у Києві жінка викинулася у вікно четвертого поверху і від отриманих травм померла в реанімації. Їй було 60 років, в лікарні вона лікувалася від коронавірусу.

Нагадаємо про посилення карантину з 19 жовтня у всіх областях, крім однієї: що тепер під забороною, повний список.

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