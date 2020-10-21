За добу у Києві підтвердилось ще понад півсотні нових випадків зараження коронавірусом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.
Так, за минулу добу, 20 жовтня, коронавірусом у столиці заразилися 559 людей.
У Київській області за добу зафіксували 253 нових заражених. Всього в Києві інфіковано вже 31 869 людей, в області - 13 419 хворих.
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Померли від COVID-19 в Києві всього 627 осіб (за добу - 23 людини), вилікувалися 11 115 пацієнтів (за добу - 199). Продовжують боротися з вірусом наразі 20 127 інфікованих.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі столиці (139), у Дніпровському (78) і в Печерському (66 випадків).
Раніше повідомлялось, що у Києві за один день дві людини, що хворіли на коронавірус, наклали на себе руки. Так, в Оболонському районі столиці чоловік з COVID-19 наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна медустанови. Трагедія сталася в клінічній міській лікарні №8. Також 60-річна жінка викинулася у вікно четвертого поверху. Вона померла від отриманих травм на наступний день в реанімації.
Нагадаємо про посилення карантину з 19 жовтня у всіх областях, крім однієї: що тепер під забороною, повний список.
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