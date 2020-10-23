У Києві стався черговий казус із громадським транспортом - маршрутка втратила колесо прямо під час руху

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Київ оперативний" у соцмережі.

Так, у Святошинському районі Києва сталася ДТП з маршруткою, яка дивом не закінчилася трагедією. Прямо під час руху у пасажирського автобуса відлетіло колесо.

Оччевидці зняли цей інцидент на відео.

Відомо, що аварія трапилася на Академмістечку.

Майже кожного дня якісь пригоди трапляються із маршрутками, але чомусь все одно вони курсують дорогами столиці. Може, хоча б перед виборами навести трохи лад? Ну, це ж тупо неможливо. Київ, Академмістечко Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 22. Oktober 2020

В коментарях до відео кияни зазначили, що подібні інциденти і надалі траплятимуться на дорогах столиці, поки не буде належного техогляду громадського транспорту.

"Поки ці скотовози не приберуть з маршрутів і не поставлять комунальний транспорт, толку не буде", "Жовта рулетка", "Перевірки технічного стану нема, огляду водіїв нема", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що у Києві загорілось маршрутне таксі, і водій самотужки ліквідував займання. Надзвичайна подія сталася в Деснянському районі столиці. В результаті займання ніхто не постраждав.

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