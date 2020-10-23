У Києві стався черговий казус із громадським транспортом - маршрутка втратила колесо прямо під час руху
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Київ оперативний" у соцмережі.
Так, у Святошинському районі Києва сталася ДТП з маршруткою, яка дивом не закінчилася трагедією. Прямо під час руху у пасажирського автобуса відлетіло колесо.
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Оччевидці зняли цей інцидент на відео.
Відомо, що аварія трапилася на Академмістечку.
В коментарях до відео кияни зазначили, що подібні інциденти і надалі траплятимуться на дорогах столиці, поки не буде належного техогляду громадського транспорту.
"Поки ці скотовози не приберуть з маршрутів і не поставлять комунальний транспорт, толку не буде", "Жовта рулетка", "Перевірки технічного стану нема, огляду водіїв нема", - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що у Києві загорілось маршрутне таксі, і водій самотужки ліквідував займання. Надзвичайна подія сталася в Деснянському районі столиці. В результаті займання ніхто не постраждав.
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