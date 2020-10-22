Кияни стверджують, що маршрутки перебувають у жахливому стані

У Києві загорілось маршрутне таксі, і водій самотужки ліквідував займання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, відомо, що надзвичайна подія сталася в Деснянському районі столиці. В результаті займання ніхто не постраждав.

"Ранок починається не з кави: пожежа маршрутки в Києві на Дарниці. Ринок Даринок. Без постраждалих. Рекомендую завжди мати в автомобілі справний вогнегасник нормального обсягу від 2 л", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що вогонь охопив жовтий "Богдан", а над транспортом стоїть стовп диму.

В коментарях зазначають, що мова йде про маршрут №418, який "славиться" своєю проблемністю.

"418, там більше ніякий не ходить по тій вулиці, стрьомний маршрут, мало того, що маршрутки в жахливому стані, так і ще бувають водії п'яні", - написала киянка.

Раніше повідомлялось, що у Києві біля метро "Лівобережна" під час руху загорілася вантажівка Mercedes. Відомо, що в результаті інциденту постраждалих немає, однак на дорозі утворився затор.

"Поблизу із станцією метро "Лівобережна" сталося займання у вантажівки Mercedes (60MG064), яка знаходилася у русі. Пожежні рятувальники ДСНС ліквідували займання", - повідомляли кияни.

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