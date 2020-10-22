В Киеве загорелось маршрутное такси, и водитель самостоятельно ликвидировал возгорание
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Так, известно, что ЧП произошло в Деснянском районе столицы. В результате возгорания никто не пострадал.
"Утро начинается не с кофе: пожар маршрутки в Киеве на Дарнице. Рынок Дарынок. Без пострадавших. Рекомендую всегда иметь в автомобиле исправный огнетушитель нормального объема от 2 л", - говорится в сообщении.
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На опубликованных кадрах можно увидеть, что огонь охватил желтый "Богдан", а над транспортом стоит столб дыма.
В комментариях отмечают, что речь идет о маршруте №418, который "славится" своей проблемностью.
"418, там больше никакой не ходит по той улице, стремный маршрут, мало того, что маршрутки в ужасном состоянии, так и еще бывают водители пьяные", - написала киевлянка.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле метро "Левобережная" во время движения загорелся грузовик Mercedes. Известно, что в результате инцидента пострадавших нет, однако на дороге образовалась пробка.
"Вблизи со станцией метро "Левобережная" произошло возгорание у грузовика Mercedes (60mg064), который находился в движении. Пожарные спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание", - сообщали киевляне.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.