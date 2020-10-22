Киевляне утверждают, что маршрутки находятся в ужасном состоянии

В Киеве загорелось маршрутное такси, и водитель самостоятельно ликвидировал возгорание

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, известно, что ЧП произошло в Деснянском районе столицы. В результате возгорания никто не пострадал.

"Утро начинается не с кофе: пожар маршрутки в Киеве на Дарнице. Рынок Дарынок. Без пострадавших. Рекомендую всегда иметь в автомобиле исправный огнетушитель нормального объема от 2 л", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что огонь охватил желтый "Богдан", а над транспортом стоит столб дыма.

В комментариях отмечают, что речь идет о маршруте №418, который "славится" своей проблемностью.

"418, там больше никакой не ходит по той улице, стремный маршрут, мало того, что маршрутки в ужасном состоянии, так и еще бывают водители пьяные", - написала киевлянка.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле метро "Левобережная" во время движения загорелся грузовик Mercedes. Известно, что в результате инцидента пострадавших нет, однако на дороге образовалась пробка.

"Вблизи со станцией метро "Левобережная" произошло возгорание у грузовика Mercedes (60mg064), который находился в движении. Пожарные спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание", - сообщали киевляне.

Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.

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