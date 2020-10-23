В Киеве произошел очередной казус с общественным транспортом - маршрутка потеряла колесо прямо во время движения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Киев Оперативный" в соцсети.
Так, в Святошинском районе Киева произошло ДТП с маршруткой, которое чудом не закончилось трагедией. Прямо во время движения у пассажирского автобуса отлетело колесо.
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Оччевидцы сняли этот инцидент на видео.
Известно, что авария случилась на Академгородке.
В комментариях к видео киевляне отметили, что подобные инциденты и в дальнейшем будут случаться на дорогах столицы, пока не будет надлежащего техосмотра общественного транспорта.
"Пока эти скотовозы не уберут с маршрутов и не поставят коммунальный транспорт, толку не будет", "Желтая рулетка", "Проверки технического состояния нет, осмотра водителей нет", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что в Киеве загорелось маршрутное такси, и водитель самостоятельно ликвидировал возгорание. ЧП произошло в Деснянском районе столицы. В результате возгорания никто не пострадал.
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