В Киеве произошел очередной казус с общественным транспортом - маршрутка потеряла колесо прямо во время движения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Киев Оперативный" в соцсети.

Так, в Святошинском районе Киева произошло ДТП с маршруткой, которое чудом не закончилось трагедией. Прямо во время движения у пассажирского автобуса отлетело колесо.

Оччевидцы сняли этот инцидент на видео.

Известно, что авария случилась на Академгородке.

Майже кожного дня якісь пригоди трапляються із маршрутками, але чомусь все одно вони курсують дорогами столиці. Може, хоча б перед виборами навести трохи лад? Ну, це ж тупо неможливо. Київ, Академмістечко Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 22. Oktober 2020

В комментариях к видео киевляне отметили, что подобные инциденты и в дальнейшем будут случаться на дорогах столицы, пока не будет надлежащего техосмотра общественного транспорта.

"Пока эти скотовозы не уберут с маршрутов и не поставят коммунальный транспорт, толку не будет", "Желтая рулетка", "Проверки технического состояния нет, осмотра водителей нет", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве загорелось маршрутное такси, и водитель самостоятельно ликвидировал возгорание. ЧП произошло в Деснянском районе столицы. В результате возгорания никто не пострадал.

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