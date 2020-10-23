У Києві сталася пожежа в одному із супермаркетів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".
Так, повідомляється, що займання сталося в "Сільпо", і наразі на місце інциденту виїхали рятувальники.
Також зазначається, що працівників і покупців евакуювали з будівлі.
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"Прямо зараз сталася пожежа у супермаркеті "Сільпо", що на Сталінграда, 27. Співробітники та відвідувачі евакуйовані. На місті очікують пожежних рятувальників ДСНС", - йдеться в повідомленні.
На оприлюднених кадрах можна побачити стовп густого диму над "Сільпо". Під будівлею стоїть багато людей - здебільшого це персонал магазину.
Раніше повідомлялось, що у Києві сталася пожежа в 5-поверховому будинку, у результаті якої загинув чоловік. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у 5-поверховому житловому будинку на вул. Депутатській, 32, що у Святошинському районі столиці. Прибувши на місце, бійці встановили, що в одній із квартир на 4-му поверсі сталося загоряння матрацу. На жаль, під час огляду приміщення, де відбулась пожежа, вогнеборці виявили у кімнаті тіло чоловіка 1974 року народження без ознак життя.
Нагадаємо, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.
Також Politeka повідомляла, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.