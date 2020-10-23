В Киеве произошел пожар в одном из супермаркетов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что возгорание произошло в "Сильпо", и сейчас на место инцидента выехали спасатели.

Также отмечается, что работников и покупателей эвакуировали из здания.

"Прямо сейчас произошел пожар в супермаркете "Сильпо", что на Сталинграда, 27. Сотрудники и посетители эвакуированы. В городе ожидают пожарных спасателей ГСЧС", - говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах можно увидеть столб густого дыма над "Сильпо". Под зданием стоит много людей - в основном это персонал магазина.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в 5-этажном доме, в результате которого погиб мужчина. Спасатели получили сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Депутатской, 32 в Святошинском районе столицы. Прибыв на место, бойцы установили, что в одной из квартир на 4-м этаже произошло возгорание матраса. К сожалению, во время осмотра помещения, где произошел пожар, огнеборцы обнаружили в комнате тело мужчины 1974 года рождения без признаков жизни.

Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.

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