У Києві сталася пожежа в 5-поверховому будинку, у результаті якої загинув чоловік
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".
Так, у четвер, 22 жовтня, під час пожежі в квартирі загинув чоловік.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у 5-поверховому житловому будинку на вул. Депутатській, 32, що у Святошинському районі столиці.
На місце виклику негайно відправили рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши на місце, бійці встановили, що в одній із квартир на 4-му поверсі сталося загоряння матрацу. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі.
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На жаль, під час огляду приміщення, де відбулась пожежа, вогнеборці виявили у кімнаті тіло чоловіка 1974 року народження без ознак життя.
На місці було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.
Причину займання та обставини трагедії будуть встановлювати правоохоронні органи.
Раніше повідомлялось, що у місті Обухові Київської області сталася масштабна пожежа. За інформацією рятувальників, в приміщенні, де виникло займання, зберігали прострочені медикаменти, сміття і автогуму. Мова йде про підприємтсво "Парком Екосервіс".
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Також Politeka повідомляла, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.