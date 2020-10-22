В Киеве произошел пожар в 5-этажном доме, в результате которого погиб мужчина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев оперативный".
Так, в четверг, 22 октября, во время пожара в квартире погиб мужчина.
Спасатели получили сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на ул. Депутатской, 32, в Святошинском районе столицы.
На место вызова немедленно отправили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв на место, бойцы установили, что в одной из квартир на 4-м этаже произошло возгорание матраса. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара.
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К сожалению, во время осмотра помещения, где произошел пожар, огнеборцы обнаружили в комнате тело мужчины 1974 года рождения без признаков жизни.
На месте было задействовано 4 единицы пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.
Причину возгорания и обстоятельства трагедии будут устанавливать правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в городе Обухове Киевской области произошел масштабный пожар. По информации спасателей, в помещении, где возникло возгорание, хранили просроченные медикаменты, мусор и авторезину. Речь идет о предприятии "Парком Экосервис".
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