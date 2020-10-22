Під Києвом сталася масштабна пожежа в ангарі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, у місті Обухові Київської області сталася масштабна пожежа. Вогонь в ангарі виник у четвер, 22 жовтня.

За інформацією рятувальників, в приміщенні, де виникло займання, зберігали прострочені медикаменти, сміття і автогуму. Мова йде про підприємтсво "Парком Екосервіс".

"На території підприємства "Парком Екосервіс" в металевому ангарі, де зберігалися прострочені медикаменти, автогума і сміття, виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Рятувальники не допустили поширення вогню на прибудову складу площею 600 метрів квадратних.

До гасіння пожежі було залучено 42 рятувальника та 9 одиниць техніки ДСНС.

Раніше повідомлялось, що у Києві біля метро "Лівобережна" під час руху загорілася вантажівка Mercedes. Відомо, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, однак на дорозі через цей індидент утворився затор.

"Поблизу із станцією метро "Лівобережна" сталося займання у вантажівки Mercedes (60MG064), яка знаходилася у русі. Пожежні рятувальники ДСНС ліквідували займання", - повідомляли кияни.

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