Под Киевом произошел масштабный пожар в ангаре
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.
Так, в городе Обухове Киевской области произошел масштабный пожар. Огонь в ангаре возник в четверг, 22 октября.
По информации спасателей, в помещении, где возникло возгорание, хранили просроченные медикаменты, мусор и авторезину. Речь идет о предприятии "Парком Экосервис".
"На территории предприятия "Парком Экосервис" в металлическом ангаре, где хранились просроченные медикаменты, авторезина и мусор, возник пожар на площади 150 квадратных метров", - говорится в сообщении ГСЧС.
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Спасатели не допустили распространения огня на пристройку склада площадью 600 квадратных метров.
К тушению пожара было привлечено 42 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле метро "Левобережная" во время движения загорелся грузовик Mercedes. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал, однако на дороге из-за этого индидента образовалась пробка.
"Вблизи со станцией метро "Левобережная" произошло возгорание у грузовика Mercedes (60mg064), который находился в движении. Пожарные спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание", - сообщали киевляне.
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