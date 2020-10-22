Под Киевом произошел масштабный пожар в ангаре

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ГСЧС.

Так, в городе Обухове Киевской области произошел масштабный пожар. Огонь в ангаре возник в четверг, 22 октября.

По информации спасателей, в помещении, где возникло возгорание, хранили просроченные медикаменты, мусор и авторезину. Речь идет о предприятии "Парком Экосервис".

"На территории предприятия "Парком Экосервис" в металлическом ангаре, где хранились просроченные медикаменты, авторезина и мусор, возник пожар на площади 150 квадратных метров", - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели не допустили распространения огня на пристройку склада площадью 600 квадратных метров.

К тушению пожара было привлечено 42 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле метро "Левобережная" во время движения загорелся грузовик Mercedes. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал, однако на дороге из-за этого индидента образовалась пробка.

"Вблизи со станцией метро "Левобережная" произошло возгорание у грузовика Mercedes (60mg064), который находился в движении. Пожарные спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание", - сообщали киевляне.

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