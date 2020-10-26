Вчинок київського студента, який справив нужду на меморіал Героям Небесної сотні, не залишився без покарання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка в соцмережі.

Так, Геращенко повідомив, що студента третього курсу Державного університету телекомунікацій Іларіона Борисенка відрахували з вишу після того, як він осквернив пам'ятник Героям Майдану.

Він наголосив, що у п'ятницю, 23 жовтня, ректор вищого навчального закладу підписав відповідний наказ №03-88.

Як відомо, 21-річний Борисенко ввечері 21 жовтня справив нужду біля портретів загиблих на алеї Героїв Небесної сотні. Колишній студент - переселенець, він приїхав в українську столицю з Донецька.

Заступник глави МВС показав відео, на якому відрахований з університету студент говорить, що йому соромно за цей вчинок.

Геращенко також опублікував лист до ректора, в якому повідомив, що за фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Він просив застосувати дисциплінарне стягнення до Борисенка.

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